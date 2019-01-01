إيمري يُهاجم تقنية الفيديو ويعترف بخطأ تشاكا في التعامل مع الجماهير

المدرب متعجب من موقف التقنية مع آرسنال..

أبدى أوناي إيمري، المدير الفني لآرسنال، تعجبه من القرارات التحكيمية الصادرة عن تقنية الفيديو، مؤكدًا أن كريستال بالاس لم يستحق ركلة الجزاء التي أدركوا من خلالها التعادل في الجانرز.

وكان آرسنال قد تقدم على ضيوفه بهدفين عبر سوكراتيس وديفيد لويز في أول عشر دقائق من المباراة، قبل أن يتمكن كريستال بالاس من العودة من ركلة جزاء ترجمها لوكا ميليفويفيتش قبل نهاية الشوط الأول، ثم أدرك جوردان أيو التعديل في الدقيقة 52، في المباراة التي أُقيمت لحساب الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي.

في الوقت نفسه فإن تقنية الفيديو قد ألغت هدفًا لآرسنال في الدقائق الأخير وحرمته من ثلاث نقاط مهمة في مشواره بالبريميرليج، إلى جانب تأكيدها على ركلة جزاء كريستال بالاس.

المدرب الإسباني للجانرز انتقد تقنية الفيديو بعد المباراة وقال "لم أفهم قرار الحكم والفار، في الأسبوع الماضي لم يفحصوا ركلة جزاء لنا، احترم ذلك، ومن أسبوعين لم يحتسبوا ركلة جزاء لبيبي أمام بورنموث، أنا لا أفهم حقًا."

"بالنسبة لي الأمر لا يوجد فيه لبس، لم يكن قرارًا جيدًا، لقد استحققنا الفوز. رد فعلنا كان قويًا بعد التعادل، وسجلنا هدفًا ولكنهم لم يتم احتسابه."

وأضاف "لم تتواجد الكثير من الفرص علينا باستثناء ركلة الجزاء، أظهرنا رد فعل جيد للغاية، وقد ساعدنا المشجعون في الدقائق الأخيرة من أجل إحراز الثالث، ولكن للأسف لم نتمكن من تحقيق الهدف."

جرانيت تشاكا، قائد آرسنال هذا الموسم، قد تم استبداله في الدقيقة 61 من المباراة، وتعالت صيحات الجماهير بالانتقاد له، فما كان منه إلا أن سب الجماهير وخلع قميصه ورماه في النفق المؤدي لغرف خلع الملابس.

وحول الواقعة، لم يُنكر إيمري خطأ تشاكا، حيث قال "إنه مخطئ ولكن سنتحدث فيما بيننا عن ما حدث. أريد أن أكون هادئًا، ولكنه في الحقيقة أخطأ في هذا التصرف."

الجدير بالذكر أن التعادل قد جعل آرسنال في المركز الخامس برصيد 16 نقطة وبفارق 4 نقاط عن المراكز الأربعة الأولى، فيما ارتفع رصيد كريستال بالاس للنقطة رقم 15 في المركز السادس.