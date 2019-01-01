إيمري ينضم لقائمة المرشحين لخلافة جاتوزو في ميلان

الإسباني يظهر كهدف غير متوقع للنادي الإيطالي

دخل أوناي إيمري المدير الفني لأرسنال، قائمة المرشحين لخلافة جينارو جاتوزو في تدريب ميلان.

جاتوزو يبدو وأنه يقضي أيامه الأخيرة في تدريب ميلان، بسبب بعض الخلافات مع ليوناردو مدير عام النادي.

صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، أكدت رغبة إيفان جازيديس المدير التنفيذي للروسونيري، في التعاقد مع إيمري.

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ويرجع ذلك نظراً للثقة الكبيرة التي يحملها جازيديس تجاه إيمري، حيث تعاقد معه خلال فترة عمله بأرسنال.

الإسباني يقدم نتائج جيدة حتى الآن مع المدفعجية، وقاد الفريق لربع نهائي الدوري الأوروبي، كما أن فرصه كبيرة في التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم القادم.

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مهمة ميلان في التعاقد مع إيمري تبدو غاية في الصعوبة، لكن جازيديس يتمسك بالأمل حتى النهاية.

وعلى الجانب الآخر يأتي مستقبل جاتوزو مرهوناً بالعديد من العوامل، أهمها تأهل الفريق لدوري الأبطال.

وفي حالة الفشل تأتي العديد من الأسماء المرشحة بخلاف إيمري، ومنها أرسن فينجر، ماوريسيو ساري وأنطونيو كونتي.