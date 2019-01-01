إيمري يلوم الطرد على الخسارة أمام رين

إيمري يلوم الطرد على الخسارة أمام رين

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أبدى أوناي إيمري مدرب آرسنال اعتقاده بأن حالة الطرد التي تأذى منها فريقه كانت سر الخسارة أمام رين بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

وقال إيمري عقب المباراة:"لقد سيطرنا على المباراة لأول 40 دقيقة وسجلنا وكان هذا هدفنا الأول".

وأضاف:"ولكن بعد البطاقة الحمراء لم نستطع التحكم مجدداً، حين تأخرنا 2-1 كان من الصعب الحصول على نتيجة أفضل".

وأوضح:"أردنا الحفاظ على النتيجة ولكن رين فاز بأول 90 دقيقة، الآن لدينا 90 دقيقة في ملعبنا وأمام جماهيرنا ونريد البقاء إيجابيين، ستكون 11 ضد 11 مجدداً".

يذكر أن سوكراتيس قد تعرض للطرد في الدقيقة 41 للإنذار الثان، حين كان آرسنال متقدماً بهدف نظيف.