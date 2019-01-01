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الدوري الإنجليزي الممتاز

إيمري يلمح للتعاقد مع بريسيتش

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Getty Images
مدرب آرسنال أوناي إيمري يرغب في التعاقد مع نجم الانتر إيفان بريسيتش

محمد عماد     فيسبوك      تويتر

ألمح أوناي إيمري المدير الفني لفريق آرسنال إلى إمكانية التعاقد مع اللاعب إيفان بريسيتش نجم انتر ميلان، حيث أن الفريق اللندني يبحث عن التعاقد مع لاعب يجيد المشاركة كجناح أيمن وجناح أيسر.

وفقًا للتقارير الأخيرة فأن آرسنال قد اتفق مع النجم الكرواتي وصيف كأس العالم 2018، وأن ناديه انتر ميلان قد وافق على رحيل صوب ملعب الإمارات".

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وقال إيمري في تصريحاته للصحفيين: "نبحث عن التعاقد مع أكثر من لاعب، ومنهم لاعب يشارك كظهير وجناح في الجانب الأيمن والأيسر".

كما أضاف المدرب الإسباني: "مثل هؤلاء اللاعبين سيساعدون الفريق كثيرًا، أعلم أن جلبهم ليس سهلًا، نحن في محادثات دامت أكثر من شهرين للتعاقد مع لاعبين".

يذكر أن أوناي إيمري يخوض موسمه الأول في تدريب فريق آرسنال، عقب رحيل المدرب الفرنسي الأسطوري للمدفعجية أرسين فينجر.

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