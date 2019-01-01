إيمري يكشف سر عدم التجديد لرامسي وموعد رجوعه من الإصابة

الدولي الويلزي يعاني من مشكلة في أوتار الركبة

أكد أوناي إيمري المدير الفني لأرسنال، أن لاعبه آرون رامسي سيعود للفريق قبل نهاية الموسم الحالي.

رامسي غادر أرضية ملعب سان باولو أمس الخميس، بعد تعرضه لإصابة في أوتار الركبة، خلال فوز أرسنال على نابولي 1/0 بدور الثمانية للدوري الأوروبي.

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الغموض أثير حول اللاعب الويلزي، وسط شكوك بعدم ظهوره مرة أخرى مع المدفعجية، قبل انتقاله ليوفنتوس بداية من الموسم القادم.

وقال إيمري في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس":"تطوره هذا الموسم كان رائعاً جداً، ربما كان يشعر ببعض التشتيت في البداية بسبب دخوله العام الأخير من عقده".

وأضاف:"هو لاعب مهم جداً بالنسبة لي، حالة القلق التي كان يشعر بها لم تساعدنا هذا الموسم، عكس المستوى الذي ظهر به الآن".

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وتابع:"في الوقت الحالي هو يساعدنا كثيراً في العديد من اللحظات الحاسمة، إصابته؟ ربما يعود خلال أسبوعين أو 3 أسابيع".

تصريحات المدرب الإسباني تعني غياب لاعب الوسط الويلزي بشكل مؤكد، عن مواجهة كريستال بالاس بالدوري الإنجليزي بعد غد الأحد.