إيمري يفسر مشاكل أرسنال في الخسارة من إيفرتون

أرسنال خسر فرصة الانفراد بالمركز الثالث

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

تحدث المدير الفني الإسباني، أوناي إيمري، عن مشاكل أرسنال في الخسارة من إيفرتون في الجولة الـ33 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وخسر أرسنال فرصة الاحتفاظ بالمركز الثالث، وظل رابعًا بعد الخسارة من التوفيز بهدف جاكيليكا.

وقال إيمري لسكاي سبورتس عقب نهاية اللقاء: "في الشوط الثاني احتاجنا بعض التغييرات، لذلك قمت بها وأصبح أفضل هجومياً، نحن نريد التوازن، في الشوط الأول كنا جيدين دفاعاً لكن نريد قوة هجومية".

وتابع: "في الشوط الثاني كان أفضل هجومياً من دفاعياً، المباراة تطلبت هذا وتلك النتيجة، ولم نستطع تغيير شيء، كنا نعرف أنه لابد أن نكون أقوى وأصلب، وأكثر تنافسية".

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وواصل مدرب فالنسيا وإشبيلية السابق: "بعد النتيجة السلبية وبعد التغييرات قدمنا 45 دقيقة جيدة بخيارات عديدة لكن لم نسجل، إذا سجلنا كان اللقاء سيتغير، لكن دفاعياً تلقينا بعض الفرص وهذا لم يحدث في الشوط الأول".

واختتم: "أنا متفائل مثلما كنت لأنني كنت أعرف أنها ستكون مواجهة صعبة".

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ويمتلك أرسنال مثله مثل توتنهام وتشيلسي ومانشستر يونايتد مباراة مؤجلة.