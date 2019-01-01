إيمري يفسر غياب لاعبي أرسنال عن إنجلترا

غياب للمدفعجية عن تشكيلة الأسود الثلاثة

فيسبوك تويتر هيثم محمد

ناقش أوناي إيمري، مدرب أرسنال، الأسباب وراء عدم تواجد أي لاعب إنجليزي في تشكيلة منتخب الأسود الثلاثة في الفترة الأخيرة.

ولم يستدع جاريث ساوثجيت أي لاعباً من أرسنال لمنتخب إنجلترا الذي واجه التشيك ومونتينيجرو في تصفيات أمم أوروبا 2020 الأسبوع الفائت.

وقال إيمري للصحافة: "لو داني ويلبك كان جاهزاً سيتواجد، كان حاضراً معهم قبل الإصابة، ولكنم محقون، الفريق يحتاج المزيد من الإنجليز".

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وأضاف: "نملك مواهب إنجليزية عدة مع فرق تحت 18 و19 و20 و21 لإنجلترا ويملكون فرصة النضوج وتمثيل الفريق الأول مستقبلاً".

وواصل الإسباني: "ويلبك قريب من العودة وبدأ العمل والتدرب بالكرة، سيكون صعباً مشاركته الموسم الجاري ولكنه سيعود للتدرب على الأقل".

وختم: "الآن علينا التركيز على تلك اللحظة المهمة بين يدينا والتفاؤل بالتواجد ضمن الأربعة الكبار، لم نتوقع هذا بعد الخسارة من سيتي وتشيلسي في البداية، نيوكاسل ليس سهلاً".

ويعود أرسنال لمنافسات البريميرليج بعد التوقف الدولي عندما يواجه نيوكاسل مساء الإثنين.