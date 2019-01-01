إيمري يعلق على ركلة الجزاء أمام مانشستر يونايتد

مدرب آرسنال يشكك في صحة ركلة الجزاء المحتسبة لفريقه ضد مانشستر يونايتد

فيسبوك تويتر محمد عماد

شكك أوناي إيمري المدير الفني لفريق آرسنال في صحة ركلة الجزاء التي احتسبت لفريقه ضد مانشستر يونايتد في المباراة التي انتهت بفوز المدفعجية بثنائية مقابل لا شيء والتي أقيمت في إطار مباريات الأسبوع الثلاثين من البريميرليج.

وقال إيمري في تصريحاته بعد المباراة: "ركلة الجزاء التي احتسبت لنا لم تكن واضحة، مثل التي حصل عليها توتنهام أمامنا في الأسبوع الماضي".

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كما أضاف المدرب الإسباني: "أنا فخور بجماهيرنا، لقد ساندونا من أجل تحقيق نتيجة كبيرة، وخلقوا أجواء احتفالية للاعبين، مانشستر يونايتد كان في حال جيد بعد الفوز على باريس سان جيرمان، لذلك أن نفوز عليهم وأن نظفر بالنقاط الثلاث شيء جيد".

يذكر أن هذه هي أول هزيمة لمانشستر يونايتد محليًا بعد قدوم المدرب النرويجي أولي جونار سولشار لقلعة أولدترافورد.

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