إيمري يطلب من أرسنال التعاقد مع رابيو
مصعب صلاح تابعوه على تويتر
طلب الإسباني أوناي إيمري، المدير الفني لنادي أرسنال، التعاقد مع أدريان رابيو، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، في الصيف المقبل.
برشلونة في مفاوضات لأجل التعاقد مع رابيو بالمجان ولكن الأمور تعقدت مؤخرًا بسبب مطالب اللاعب.
وأوضحت صحيفة "ميرور" البريطانية أنّ إيمري طلب من إدارة المدفعجية التفاوض مع اللاعب لإقناعه بارتداء قميص الجانرز في الموسم المقبل.
وأشارت إلى أنّ المدرب لديه علاقة طيبة باللاعب منذ عملهما سويًا في سان جيرمان وقادر على إقناع اللاعب.
إنتر تقدم بعرض ضخم لراكيتيتش من أجل التعاقد معه في الصيف المقبل 😯— جول العربي - Goal (@GoalAR) February 3, 2019
طالب راكيتيتش في أكثر من مناسبة بتمديد تعاقده الذي ينتهي في 2021 ورفع راتبه، الأمر الذي يرفض برشلونة الحديث فيه إلا بنهاية الموسم👀
هل تتوقعوا انتقاله قريبًا 🤔 pic.twitter.com/sdywatqpQe
جدير بالذكر أنّ رابيو يرغب في الحصول على 10 مليون يورو راتبًا سنويًا صافي من الضرائب.
وقد يرحل مسعود أوزيل، لاعب أرسنال، عن قلعة "إمارات" بنهاية الموسم الجاري رفقة آرون رامسي القريب من يوفنتوس.