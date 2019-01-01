إيمري يطالب لاعبي أرسنال بالتركيز في البريميرليج

أرسنال عبر لدور الستة عشر أوروبياً

فيسبوك تويتر هيثم محمد

طالب أوناي إيمري، مدرب أرسنال، لاعبيه بالتركيز في مباريات البريميرليج وأكد أنها تبقى الهدف الرئيسي للفريق بالموسم الجاري رغم نتائجه المميزة بالدوري الأوروبي.

وعبر أرسنال لدور الستة عشر بالبطولة القارية بعد تخطي باتي بوريسوف، وسيتواجه مع رين الفرنسي بالمرحلة المقبلة.

وقال إيمري للمراسلين: "نحن نصنع شعوراً طيباً مع المشجعين ونعطيهم أجواء طيبة ونظهر إمكانياتنا، ولكن نحتاج للاستمرارية وفعل نفس الأمر بعيداً عن ملعبنا".

وأضاف: "نصنع الكثير في ملعبنا لأن الجمهور حاضر ويطالب دائماً كل لاعب بالضغط طوال تسعين دقيقة، فعلنا ذلك في باتي ومباريات عدة ونريد تكراره الأحد المقبل مع ساوثامبتون".

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وواصل الإسباني: "بالنسبة لنا البريميرليج هي البطولة الأولى ونصارع مع يونايتد وتشيلسي على نفس المرتبة، سنلعب كل ثلاثة أيام لذا نحتاج كل اللاعبين لمساعدتنا ومن لم يلعب آخر مباراة سيحظى بفرصة المباراة المقبلة".

ويحتل أرسنال حالياً المرتبة الخامسة في جدول الترتيب بفارق نقطة عن الرابع مانشستر يونايتد قبل مواجهة المدفعجية مع ساوثامبتون.