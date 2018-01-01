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كأس رابطة الدوري الإنجليزي

إيمري يطالب لاعبي أرسنال بالحماس والاحترام في ديربي لندن

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مواجهة شرسة على ملعب الإمارات بين الغريمين بكأس رابطة الأندية الإنجليزية للمحترفين

بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر

طالب أوناي إيمري المدير الفني لأرسنال، لاعبي فريقه بإظهار أكبر قدر من الحماس، في مواجهتهم مع توتنهام غداً الأربعاء.

أرسنال يستعد لخوض ديربي لندني جديد أمام سبيرز على ملعب الإمارات، في إطار الدور ربع النهائي من كأس رابطة الأندية الإنجليزية للمحترفين.

المباراة تأتي بعد توقف سلسلة اللاهزيمة التي تمتع بها أرسنال هذا الموسم، بخسارته الأحد الماضي من ساوثهامبتون 3/2.

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وقال إيمري قبل المواجهة المرتقبة:"الحماس والمشاعر هامة جداً في مثل هذه المباريات، كرة القدم بها جزء عاطفي كبير، لأنه يجعل انتصارك له طعم أخر".

وأضاف:"علينا أيضاً إظهار الاحترام تجاه الفريق المنافس سواء في حالة الفوز أو الخسارة".

وتابع:"خسارة الأحد كانت صدمة كبيرة لنا، علينا الآن التحسن واستكمال رحلتنا لتطوير أنفسنا هذا الموسم".

واستكمل الإسباني:"لم تكن نتيجة جيدة، لكنها تجعلنا أكثر حماساً على تقديم رد فعل قوي في الديربي".

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المنافسة مع توتنهام على الأربعة الكبار:"كل فريق لديه طريقته للعمل وإدارة الأمور، هم يحاولون دائماً للتحسن على الجانب الجماعي والفردي ونحن كذلك".

جدير بالذكر أن أرسنال واجه توتنهام هذا الموسم، حيث تغلب عليه في ملعب الإمارات 4/2 بفضل رباعية لوكاس توريرا وبيير أوباميانج "هدفين وأليكساندر لاكازيت".

 

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