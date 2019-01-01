إيمري يضع النني وأوزيل وموستافي بقائمة البيع في الصيف

طمحاً في تمويل صفقات جديدة

يطمح أوناي إيمري المدير الفني لأرسنال، لإجراء بعض التغييرات على فريقه بالصيف القادم، استعداداً للموسم الجديد.

شكودران موستافي يعتبر على رأس قائمة المغضوب عليهم لدى المدرب الإسباني، بعد مستوياته المحبطة في الفترة الأخيرة.

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المدافع الألماني تسبب بشكل واضح في خسارة أرسنال الأسبوع الماضي أمام كريستال بالاس 3/2 بالدوري الإنجليزي.

صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أكدت أن إيمري يريد التخلي عن موستافي، حتى من قبل تلك الواقعة، لرغبته في ضم مدافع جديد بمستوى أعلى.

وأوضحت في تقريرها أن كل من كارل جينكينسون، محمد النني، سيرحلان أيضاً عن المدفعجية، لتوفير النفقات لإيمري.

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ويأتي المقابل المتوقع لمبيعات اللاعبين في أرسنال بالصيف حوالي 45 مليون جنيه إسترليني، لإضافتهم إلى ميزانية النادي لشراء صفقات جديدة.

وعلى جانب آخر قد يرحل أي من هينريك مخيتاريان أو مسعود أوزيل عن أرسنال، في حالة وصول العرض المناسب لأي منهما.