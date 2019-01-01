إيمري يشيد بنجوم كريستال بالاس قبل مواجهة أرسنال

هل نرى أي منهما بقميص المدفعجية الموسم المقبل؟

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أشاد أوناي إيمري، مدرب أرسنال، بنجمي كريستال بالاس ويلفريد زاها وآرون وانا بيساكا قبل مواجهة الفريقين هذا الأسبوع.

ويحل بالاس ضيفاً على جاره اللندني مساء الأحد على ملعب "الإمارات" في مباراة مهمة للمدفعجية لتأمين مركز بالمربع الذهبي.

وقال إيمري للصحافة: "زاها وبيساكا لاعبان رائعان، تطورا كثيراً ويعطيان بالاس أداءاً مميزاً، ولكن نحن أيضاً نقدم المثل عبر لاعبي الأكاديمية".

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كلوب لديه رد مختلفًا👇 pic.twitter.com/6dizk5S5B2 — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 21, 2019

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وأضاف: "البعض من الشباب لدينا يشارك ويلعب، مسؤوليتي جعلهم يتطور معنا ويظهران الإمكانيات بشكل دائم لأن المستقبل لهؤلاء اللاعبين".

ولفت تألق زاها وبيساكا أنظار عديد أندية القمة في البريميرليج، وسط حديث عن انتقال منتظر لأحدهما أو كليهما لفريق كبير الموسم المقبل.

ويحتل أرسنال المركز الرابع حالياً برصيد 66 نقطة، ويأتي بالاس بالترتيب الرابع عشر ويملك 39 نقطة.