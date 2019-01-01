إيمري يشيد بشباب أرسنال ويكشف إصابة قائده

أرسنال بالشباب يتفوق على بلاكبول

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

أشاد المدير الفني الإسباني أوناي إيمري، بأداء لاعبي أرسنال، في الفوز على بلاكبول بثلاثية دون رد، في الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي.

وسجل اللاعب الإنجليزي الشاب، ويليوك ثنائية في الشوط الأول، وعززها النيجيري أليكس أيوبي بهدف ثالث في الدقائق الأخيرة.

الإسباني تحدث عقب اللقاء عن أداء لاعبيه: "لقد فعلنا كل شيء بقوة اليوم، أنه من المهم أن نفوز، لدينا 13 انتصار في هذا المسابقة، لذلك اليوم مع العقلية قدمنا شيء جيد، لقد أظهرنا جودتنا في المباراة، وهذا رائع أن نجد اللاعبين الشباب يلعبون بشكل جيد".

ويلوك يقتحم تاريخ آرسنال بهدفيه في شباك بلاكبول

وتابع عن اللاعبين الشباب: "أنا فخور بويليوك، وإيدي نيكتاه، لأن إيدي كانت لديهم 3 فرص للتسجيل، وويليوك سجل هدفين، أنهم يتدربون بشكل جيد مع الفريق الثاني مثلما يتدربون معنا".

"الحكم منح الإمارات ركلة جزاء هدية" 🗨️



أبرز ردود الأفعال بعد تعادل 🇦🇪🇧🇭 في أولى مباريات كأس آسيا 📱#آسيا_مع_جول #كأس_آسيا2019 pic.twitter.com/VA23HouNjB — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 5, 2019

وتعرض القائد لوران كوسيلني للإصابة قبل بداية اللقاء ليغيب عن المشاركة، فأوضح الإسباني إصابته: "علينا أن نكون أكثر هدوءاً معه في هذة اللحظات والتدريبات، لأننا ندفع به في المباريات بعد العودة من إصابة كبيرة، ربما يحتاج لوقت للراحة لكن لدينا لاعب أظهر التزامًا كبيرًا باللعب في مركز غير مركزه، هو ستيفان ليشتيانر".

وانهى: "لم يكن لوران قادرًا على المشاركة، لكن الآن لدينا راحة لمدة أسبوع من أجل المبارة المقبلة، واتمنى أن يكون جاهزًا".

وسيلتقي أرسنال مع وست هام في الجولة الـ22 من الدوري الإنجليزي الممتاز السبت المقبل.