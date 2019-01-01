إيمري يشجع لاعبي أرسنال للاهتمام بالدوري الأوروبي

أرسنال يقلب الطاولة على رين

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أشاد أوناي إيمري، مدرب أرسنال، بالأداء الذي قدمه فريقه بالأسبوع الحالي بعد عبوره رين أوروبياً والتغلب على مانشستر يونايتد محلياً.

وقلب أرنال خسارته أمام الفريق الفرنسي ذهاباً بنتيجة 3-1 بالفوز بثلاثية نظيفة وضمان مقعده في ربع نهائي الدوري الأوروبي.

وقال إيمري للمراسلين بعد المباراة: "اليوم والأحد الماضي كنا فريق تنافسي وهذا يرفع الثقة، أريد الاستحواذ أكثر، في المبارتين خسرنا الكرة كثيراً".

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وأتبع: "الأسبوع المقبل سنذهب لدبي، والشهر المقبل سنملك فرصاً أكبر للعمل لتحقيق شيئاً كبيراً، نشعر بالفخر بعد أسبوع صعب لعبنا فيه مباريات صعبة".

وواصل الإسباني: "أفتقد كوننا فريقاً مسيطراً، ولكن نؤدي بشكل جيد، المباريات صعبة، رأينا إشبيلية وإنتر يودعان، كل الفرق قوية، دوري الأبطال والدوري الأوروبي مختلفان وفرق إسبانيا وإنجلترا تلعب جيداً".

وختم إيمري: "البريميرليج يملك ست فرق تنافس أوروبياً وتلعب على المربع الذهبي، قلت للاعبين أن الدوري الأوروبي ليس طريق للأبطال فقط، ولكن أيضاً بطولة رائعة للفوز بها".

ويلعب أرسنال في الأول من أبريل المقبل أولى لقاءاته المقبلة بعد التوقف نظراً لتأجيل مباراته مع وولفرهامبتون السبت بسبب خوض الأخير مواجهة مانشستر يونايتد بكأس الاتحاد.