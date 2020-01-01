إيمري يرد على مزاعم تحيز التحكيم لصالح ريال مدريد

فياريال والملكي يتواجهان الجولة المقبلة

تحدث مدرب فياريال أوناي إيمري قبل المواجهة المقبلة لفريقه مع ريال مدريد عن وضعية النادي الملكي والحديث عن تحيز التحكيم له في المباريات الأخيرة.

ويقبع فياريال حالياً بالمرتبة الثانية للدوري المحلي برصيد 18 نقطة بعد البداية القوية لإيمري مع الغواصات الصفراء.

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وقال المدرب الإسباني لجريدة "ماركا" رداً على سؤاله بالتخوف من ما قد يحدث تحكيمياً بعد احتساب ثلاث ركلات جزاء ضد ريال مدريد في فالنسيا: "أثق في حكم الفيديو وبقوة".

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وأضاف: "كلما كان هناك لعبة جدلية أقول أنا مع الفار ضدي أو معي، مثله مثل أي شيء يحتاج للتطور، لا أخشى أي شيء قبل لقاء السبت".

وحول نظيرة زين الدين زيدان: "أعتقد هناك مدربون لفرق وزيدان مدرب لريال مدريد، الجميع يثق به ويحترمه، لا يجب نسيان ما قدمه للفريق وما فاز به".

وختم: "ريال مدريد أضعف الآن؟ على العكس، أمامنا سيكون في أفضل أحواله لأنه يلعب معنا ثم مع إنتر، نعم سيكون هناك غيابات وإصابات ولكنه سيقدم أفضل نسخة وصعب الفوز عليه".

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ويتقابل الفريقان مساء السبت على ملعب "لا سيراميكا" لحساب الدوري الإسباني.