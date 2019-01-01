إيمري يُرحب بمونشي في أرسنال

أرسنال ورياح التغيير منذ رحيل فينجر

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

أبدى المدير الفني الإسباني، أوناي إيمري سعادته على الأخبار التي تقرب الإسباني مونشي من تولي مسؤولية المدير الرياضي في أرسنال.

وتربط التقارير في الأونة الأخيرة، رحيل الإسباني الذي سبق له العمل مع إشبيلية، والحالي لروما الإيطالي، بسبب مشاكل مع رئيس النادي.

ويعاني روما منذ بداية الموسم على تراجع النتائج، الأمر الذي كلف الفريق الابتعاد عن مقاعد دوري الأبطال رغم النتائج الأخيرة.

وسبق لمونشي العمل مع إيمري في صفوف إشبيلية، وحققا 3 ألقاب للدوري الأوروبي.

وقال إيمري قبل مواجهة بورنموث في الجولة 28 من الدوري الإنجليزي الممتاز عن إمكانية انضمام مونشي: "لقد اعتدت العمل مع مدير رياضي في كل الفريق".

وتابع: "النادي يعمل على التحسن، وكيف يصبح أفضل في الحاضر والمستقبل، مع أناس يعملون معنا".

🔴 تشكيلة أرسنال لمواجهة بورنموث، وأوزيل يعود أساسيًا 👇 pic.twitter.com/7DEkcwbyJF — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 27, 2019

وتتصارع أندية مانشستر يونايتد وأرسنال وباريس سان جيرمان في الحصول على خدمات مونشي، الذي لم يتأكد رحيله من روما في الوقت الحالي.