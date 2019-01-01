إيمري يتوقع صراعاً محتدماً على التأهل لدوري الأبطال

منافسة قوية بين أرسنال وتوتنهام وتشيلسي ومانشستر يونايتد

يتوقع أوناي إيمري مدرب أرسنال، صراعاً محتدماً على سباق الأربعة الأوائل في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

أرسنال يستعد لاستضافة نيوكاسل يونايتد يوم الإثنين المقبل، في الجولة الحادية والثلاثين من البريميرليج.

المدفعجية الآن في وضعية جيدة من أجل التأهل لدوري أبطال أوروبا هذا الموسم، بعد سلسلة النتائج الجيدة في الدوري والفوز على مانشستر يونايتد بثنائية نظيفة.

التشكيل المتوقع لريال مدريد الموسم المقبل مع زيدان

إيمري قال عن حظوظ فريقه:"كل مباراة مهمة الآن لنا ولكل فريق، يجب علينا اللعب بحماس والحفاظ على الاستمرارية لإنهاء الموسم بأفضل مركز ممكن".

وأضاف:"مانشستر يونايتد وتشيلسي وتوتنهام جميعهم سيحصدون عدد جيد من النقاط، وسنرى ما سيحدث بنهاية السباق".

وعن الإصابات:"تدربنا صباح اليوم، قررت إراحة بعض اللاعبين مثل آرون رامسي ومافروبانوس، وكذلك جاكا، علينا الانتظار لبعض الاختبارات الطبية غداً ويوم الأحد".

قلة مشاركات دينيس سواريز:"نحن نحتاج جميع اللاعبين، هو في حالة جيدة للبدء ولعب 90 دقيقة، ولكن الآن علينا التركيز على الشكل الجماعي للفريق، ورغبة كل لاعب في مساعدتنا حتى ولو دقيقة واحدة".

مورينيو يعود لقيادة إنتر

هل أرسنال أمامه مباريات سهلة لتجنب الكبار؟:"بالطبع لا، نحن سنلعب نفس القدر من المباريات، منهم 5 مواجهات صعبة خارج ملعبنا".

تعيين سولشار كمدرب دائم لمانشستر يونايتد:"احمل له الكثير من التقدير كلاعب ومدرب".

مواجهة نيوكاسل:"لدي ثقة كبيرة في لاعبي الفريق، ستكون مباراة صعبة، هم أقوى على ملعبهم، ولكن يجب علينا الحفاظ على المستوى الحالي والتمتع بأجواء تسمح لنا تطبيق أسلوبنا الخططي".

جدير بالذكر أن أرسنال يلعب أمام نيوكاسل، وهو في المركز الرابع بجدول البريميرليج، بفارق نقطة عن توتنهام الثالث ونقطتين عن مانشستر يونايتد الخامس.