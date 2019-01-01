إيمري يتحلى بالهدوء في أزمة تجميد مهاجم آرسنال في ليدز

المدرب الإسباني يقلل من مخاوف مهاجمه المهمش في "آيلاند روود"

فَضل المدير الفني لآرسنال أوناي إيمري تأجيل الحديث عن عودة مهاجمه الشاب إدي نكيتياه في الوقت الراهن، لافتًا إلى أن المرحلة الحالية في الموسم، ليست مناسبة لمناقشة مستقبل اللاعبين.

وانتقل الدولي الإنجليزي تحت 21 عامًا إلى ليدز يونايتد في الميركاتو الصيفي الأخير على سبيل الإعارة، ليحتك بمستوى أقوى من قطاع الشباب، ومن ثم يكتسب الخبرة اللازمة التي تؤهله في المستقبل القريب على المنافسة في تشكيلة المدفعجية الأساسية.

إلا أن خطط الإدارة اللندنية اصطدمت بقناعات المدرب مارسيلو بيلسا، الذي يُفضل باترك بامفورد على ابن أكاديمية تشيلسي، وهو ما جعل الأخير يكشف عن خيبة أمله بعد تسجيل ثلاثة أهداف هاتريك في مرمى النمسا منتصف الأسبوع الماضي، لعدم مشاركته في التشكيلة الأساسية لأصحاب "آيلاند روو" منذ بداية الموسم.

وعن رأيه في أزمة مهاجمه المعار لليدز وإمكانية إعادته في أقرب فرصة ممكنة، قال المدرب الإسباني "من الواضح أننا لسنا في الوقت المناسب للتحدث في هذا الأمر، نحن ما زلنا في أكتوبر. هو الآن مع ليدز وأنا أحترم المدرب وقراره، وأعتقد أنه سيخوض مباريات كثيرة في المرحلة القادمة لأنه يستحق ذلك".

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وختم حديثه عن مهاجمه "كل مباراة يلعبها مع منتخب الشباب أو ليدز تكون مهمة للغاية بالنسبة له، وأيضًا بالنسبة لآرسنال لأننا وافقنا على إعارته لمساعدته على اكتساب الثقة والخبرة ليكون معنا في المستقبل، ربما الآن يلعب دقائق مما نريد، لكني متأكد أنه سيلعب أكثر".