النتائج المباشرة
الدوري الإنجليزي الممتاز

إيمري يؤكد ظهور أوزيل ضد تشيلسي -وماذا عن دينيس سواريز؟

التعليقات()
Getty Images
حالة من الجدل حول مستقبل الدولي الألماني مع المدفعجية خلال شهر يناير الحالي

بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر

أكد أوناي إيمري المدير الفني لأرسنال، أن صانع الألعاب الألماني مسعود أوزيل قد يعود في مواجهة الفريق أمام تشيلسي بالدوري الإنجليزي.

أوزيل تغيب عن العديد من المباريات الهامة للمدفعجية مؤخراً، بسبب ما وصفه إيمري بأسباب تكتيكية وكذلك إصابات .

النسخة الأسوأ من ريال مدريد في القرن الواحد وعشرين

اختيارات المحررين

وقبل الديربي اللندني بين أرسنال وتشيلسي يوم السبت القادم، ألمح الإسباني للاعتماد على اللاعب.

وقال إيمري:"عانى العديد من الإصابات في الفترة الأخيرة، أريد من كل لاعب أن يكون لائقاً بجميع المباريات".

وأضاف:"لم يلعب ضد وست هام ولكن قد نراه يوم السبت لأنه الآن يتدرب بانتظام".

وتابع:"أطالب كل لاعب بالاستمرارية وأعلم صعوبة هذا الأمر، ولكنه السلاح الأهم لمساعدة الفريق".

تشيلسي يتوصل لاتفاق مع يوفنتوس من أجل هيجواين

وأما عن خطط أرسنال لفترة الانتقالات الشتوية الحالية:"النادي يعمل على العديد من الاحتمالات، جلب اللاعبين في يناير ليس سهلاً".

التعاقد مع دينيس سواريز من برشلونة:"هناك بعض المحادثات السرية التي لا أريد التحدث عنها بشكل علني".

ويخوض أرسنال مباراتة مع البلوز وهو في المركز الخامس بـ41 نقطة، مقابل 47 لصالح تشيلسي الرابع.

الموضوع التالي:
مارسيال يؤكد استمتاعه بأسلوب سولشار الهجومي
الموضوع التالي:
مورينيو يستشهد ببيكهام ويوضح الفارق بين جيلين ويختار الفريق الأفضل
الموضوع التالي:
ردود أفعال الجماهير - نزل "صلاح" ووصول تاريخي لعُمان والحبسي مشجعًا
الموضوع التالي:
كأس آسيا – عمان تخطف التأهل في الوقت القاتل بثلاثية في شباك تركمنستان
الموضوع التالي:
كأس آسيا - اليابان ينتزع صدارة المجموعة بالفوز على أوزبكستان "كوبر"
إغلاق