إيمري: وولفرهامبتون استحق الفوز

مدرب آرسنال يشيد بلاعبي خصمه عقب الخسارة المذلة بثلاثية

فيسبوك تويتر محمد عماد

أشاد أوناي إيمري المدير الفني لفريق آرسنال بفريق وولفرهامبتون، والذي خسر أمامه في مباراة اليوم بثلاثية مقابل هدف، وذلك في مباراة مؤجلة من الأسبوع الحادي والثلاثين من البريميرليج.

وتحدث إيمري عقب المباراة لهيئة الإذاعة البريطانية وقال:" قبل مجيئنا إلى المباراة كنا نعرف جيدًا أن وولفرهامبتون فريق قوي على مستوى الدفاع، ولديه سرعات هجومية رهيبة".

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كما أضاف مدرب المدفعجية: "وولفرهامبتون قدم مباريات ممتازة هذا الموسم، في أول 25 دقيقة كنا منظمين ولكننا لم نستطع صنع الكثير من الفرص".

وتابع مدرب النادي اللندني حديثه وقال: "تحدثنا بين الشوطين وحاولنا دخول المباراة في الشوط الثاني بمستوى أفضل، واستطعنا تسجيل هدف ولكننا لم نستطع تقليص فارق الأهداف والتعادل معهم".

واختتم مدرب باريس سان جيرمان السابق حديثه وقال: "هناك 38 مباراة في البريميرليج، ومن الصعب أن تحافظ على مستواك طوال الموسم، الآن علينا عمل استشفاء كامل لكل اللاعبين لمحاولة التركيز في قادم المباريات لإنهاء الموسم في المراكز الأربعة الأولى".

يذكر أن آرسنال يحتل حاليًا المركز الخامس في جدول ترتيب فرق البريميرليج.