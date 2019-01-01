إيمري: هدف أرسنال دوري الأبطال ولن نتحجج بالطقس أمام باتي

أرسنال ورحلة تحت الصفر في الدوري الأوروبي

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أكد أوناي إيمري، مدرب أرسنال، أن هدف الفريق من الموسم الحالي هو بلوغ دوري أبطال أوروبا وشدد على أهمية مقابلة باتي بالدوري الأوروبي.

ويحل أرسنال ضيفاً مساء الخميس على باتي بوريسوف البلاروسي ضمن مواجهات دور ال32 من الدوري الأوروبي.

وقال الإسباني في تصريحات مع "بي تي": "مستعدون للأجواء، لعبنا أمام فورسكلا بالمجموعات تحت الصفر، لن نتحجج بالطقس أو الأرضية".

وواصل: "هي 90 دقيقة سنلعبها في ظروف متساوية بيننا وبينهم، كل مباراة تحدي كبير، وفي أي بطولة نخوضها".

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أبرز مباريات الدوري الأوروبي اليوم ⚽️ في ذهاب دور الـ32 🔥 pic.twitter.com/Ejm6p3tdga — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 14, 2019

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وأضاف إيمري: "الهدف الرئيسي يبقى بلوغ دوري الأبطال ونملك طريقين: الدوري والدوري الأوروبي والفوز بالأخيرة صعب جداً".

واستطرد: التحدي كبير في كل البطولات، نفتقد بعض العناصر، رامسي لم يتدرب معنا وسقراطيس ومسعود بدأوا التدريبات لتوهم فقط".

وختم: "أوباميانج تدرب في الأيام الماضية وأعتقد أنه في حالة تسمح له بالمشاركة في المباراة".

ويلعب لقاء الذهاب مساء اليوم، الخميس، بينما تقام العودة في العاصمة الإنجليزية لندن بعد أسبوع.