إيمري: نحتاج جماهيرنا ضد باتي ولماذا لا يلعب أوزيل؟

هل يعود أوزيل للظهور مرة أخرى ضد باتي بوريسوف بالدوري الأوروبي؟

كشف أوناي إيمري المدير الفني لأرسنال، عن السبب الذي يدفعه للتخلي عن صانع الألعاب الألماني مسعود أوزيل بمعظم مباريات الفريق.

أوزيل لم يظهر في العديد من مواجهات أرسنال هذا الموسم، كان آخرها أمام باتي بوريسوف بالدوري الأوروبي الأسبوع الماضي.

أرسنال تعرض للخسارة 1/0 خارج ملعبه، ويحتاج للفوز بفارق هدفين على أرضه غداً الخميس، من أجل التأهل لدور الـ16.

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إيمري قال عن إمكانية ظهور أوزيل:"المفتاح في يده، هو يعمل بشكل جيد كل أسبوع ولكني أطلب منه الاستمرارية".

وأضاف:"التواجد معنا بشكل منتظم من أجل مساعدة الفريق وتقديم مستويات مميزة في المباريات".

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✨لم يصنع أي لاعب أهدافاً أكثر من الجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم، متساويًا مع الثنائي مبابي وممفيس ديباي. pic.twitter.com/omQ4JXMLzI — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 20, 2019

وتابع:"الجميع كان بخير هذا الأسبوع، ولكن أوزيل بالتحديد عليه الحفاظ على الاستمرارية والتدريب بدون إصابات ومشاكل مرضية وبعدها سنرى أفضل ما عنده".

إمكانية عدم حضور عدد كافي من الجمهور:"لا نعلم ولكن نحتاج للتشجيع والدعم الكامل من الجماهير".

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جاهزية آرون رامسي:"نعم الجميع جاهز باستثناء ماتيلاند نايلز سننتظر موقفه غداً".

أهمية المباراة:"يجب علينا التركيز طوال الـ90 جقيقة، ومن المهم أيضاً الأجواء التي سيخلقها جمهور الفريق في الملعب".

يذكر أن أرسنال سيدخل بجميع لاعبيه الأساسيين، بعدما أصبح مطالباً بالفوز، رغم لعبه مباراة أخرى مهمة في الدوري ضد ساوثهامبتون مطلع الأسبوع القادم.