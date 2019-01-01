إيمري: نحتاج إلى التطور دفاعيًا.. ولهذا السبب استبدلت لاكازيت

مدرب آرسنال أوناي إيمري يعترف بوجود ثغرات في دفاع فريقه غم الفوز على فولهام برباعية مقابل هدف

فيسبوك تويتر محمد عماد

أبدى أوناي إيمري المدير الفني لفريق آرسنال رضاه على أداء الفريق، بعد فوزه على ضيفه فولهام برباعية مقابل هدف، وذلك في المباراة التي استضافها ملعب الإمارات في إطار الجولة الحادية والعشرين من البريميرليج.

ويأتي هذا الانتصار بعد هزيمة مخيبة أمام ليفربول في الجولة الماضية بخماسية مقابل هدف.

بالأرقام.. فاردي تخصص التسجيل في الكبار

وقال إيمري في المؤتمر الصحفي بعد الفوز على فولهام: "فريقنا يقوم بعمل رائع في الهجوم، ولكننا نحتاج إلى التطور في الجانب الدفاعي".

ونفى المدرب الإسباني في نفس الوقت التقارير التي تتحدث عن اقتراب انضمام المدافع الإنجليزي المخضرم جاري كاهيل من صفوف تشيلسي لآرسنال وقال: "لا لم نتحدث معه، ربما نتعاقد مع لاعب أو اثنين في ميركاتو الشتاء".

وعن مصير رامسي وإمكانية رحيله عن النادي في فترة الانتقالات الشتوية، قال مدرب باريس سان جيرمان السابق: "أعتقد أن رامسي سيستمر مع الفريق حتى نهاية الموسم على الأقل".

بينما دافع إيمري عن قرار استبداله للمهاجم الفرنسي ألكسندر لاكازيت رغم صيحات الاستهجان ضده وقال: "أنا أقوم بعملي، كنت أحتاج للتغيير والدفع بلاعب وسط، لذلك أقحمت أرون رامسي، ولكن في نفس الوقت لاكازيت ساعدنا كثيرًا".