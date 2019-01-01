إيمري مُندهش من عقلية سيبايوس القتالية

المدرب الإسباني يُشيد بنجمه الجديد قبل خوض الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز

يستعد نادي آرسنال لخوض مباراته الأولى بالدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم والتي ستكون أمام نيوكاسل يونايتد مساء اليوم، وذلك بعد خاض الفريق اللندني ميركاتو ناجح كما يرى الكثير.

وقد تحدث المدرب الإسباني يوناي إيمري عن بعض الأمور أبرزها نجم الفريق الجديد داني سيبايوس القادم من ريال مدريد على سبيل الإعارة، قال: "سيبايوس يتمتع بعقلية قوية ورائعة، الأحد الماضي تلقى ضربة قوية في قدمه وتوقعت أنها إصابة بالغة ولكن بعد أيام تواجد في التدريبات وقال أنا بخير وأريد أن أواصل".

وتابع إيمري: "نحن سعداء بتواجده معنا في الفريق ونتمنى أن يقدم كل ما لديه، من الجيد أن المنافسة تكون قوية في الفريق والآن نحن سنعمل بكل ما لدينا ونتحمل المسؤولية من أجل تقديم أداء جيد".

يذكر أن آرسنال قدم موسم أداء مميز في معظم مباريات الموسم الماضي ولكنه خسر نهائي الدوري الأوروبي أمام الجار تشيلسي.