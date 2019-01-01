إيمري: مشكلة أرسنال عقلية بالأساس

أوناي إيمري المدير الفني لفريق أرسنال يؤكد أن العقلية وطريقة التفكير هي المشكلة الأساسية في فريقه حاليًا وسبب تراجع النتائج بعد سلسلة اللا هزيمة.

فيسبوك تويتر علي رفعت

ألقى المدرب الإسباني أوناي إيمري المدير الفني لفريق أرسنال باللوم على عقلية لاعبيه فيما يتعلق بتراجع نتائج الفريق في الفترة الأخيرة.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها المدير الفني للمدفعجية خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة فريقه المقبلة بالدوري الإنجليزي ضد هدرسفيلد.

وقال أوناي إيمري: "يمكننا أن نحصل على المزيد من التوازن في أداءنا، وهذا سيحدث عندما نفكر في أن كل مباراة صعبة للغاية".

وأضاف: "تحدثت مع الفريق وأخبرتهم أننا علينا أن نفكر في مدى أهمية المباريات بالنسبة لنا، وأن كل لاعب عليه أن يكون مستعدًا وبكامل تركيزه ويفكر فقط في فوزنا بتلك المباراة".

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وأكمل: "علينا أن نفرض شخصيتنا من الدقيقة الأولى وطوال المباراة، لكن أولًا علينا أن نغير العقلية التي نفكر بها، وبعد ذلك نتحدث عن التكتيك والأمور الفردية".

جدير بالذكر أن أرسنال سيحل ضيفًا على هدرسفيلد في الجولة الـ 26 من البريميرليج وهو في المركز السادس بجدول الترتيب برصيد 47 نقطة.