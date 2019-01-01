إيمري متفائل بشأن تخطي عقبة رين في الدوري الأوروبي

فريق وحيد عرف كيفية قلب تأخره سابقاً في الدوري الأوروبي من 3-1

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

أبدى المدير الفني الإسباني أوناي إيمري، تفاؤله بإمكانية تخطي أرسنال الإنجليزي، عقب ستاد رين الفرنسي في إياب دور الـ16 من الدوري الأوروبي.

وكان أرسنال قد فشل في الحفاظ على تقدمه ذهاباً ليسقط في فخ الخسارة بهزيمة بنتيجة 3-1.

وصرح مدرب إشبيلية وباريس سان جيرمان السابق على مباراة الغد في المؤتمر الصحفي: "نحن نعتمد على أنفسنا وذلك شيء مهم، نريد أن نلعب مباريات كبيرة أمام فرق كبيرة في الدوري الأوروبي، ونجد بعض النتائج مثل مواجهة باتي بورويسوف صعبة".

وتابع: "ذلك حدث بنتيجة سلبية في الذهاب، وسيكون لقاء صعب لكن متطلبات الفريق أن تكون عالية، وأريد أن ألعب مباريات بنتيجة صعبة أمام خصم قوي".

كل ذلك ولم يحدث شيء في نهاية الامر 🤦‍♂️ — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 13, 2019

وواصل عن رغبته في الفوز: "نحتاج لأن نكون معاً ونقدم أجواء كبيرة من أجل الحصول على دعم الجماهير، نريد أن نلعب بعاطفة كبير مع اتخاذ قرارات ماهرة في الملعب، تلك نقاط مهمة، وأن نستحوذ على المباراة 90 دقيقة وأكثر".

واختتم: "في المباراة الأولى، تفوقوا علينا، وغدًا نريد إظهار شيء مختلف، مع احترام كبير وأن نركز في التحكم بأنفسنا في المواقف والسيناريوهات المختلفة، التي قد نواجهها طيلة 90 دقيقة".

وسيعود الفرنسي ألكسندر لاكازيت ليتواجد في هجوم الجنرز بعد تقليص مدة إيقافه من 3 مباريات إلى 2 بعد الطرد أمام باتي بوريسوف.

الجدير بالذكر أن فولهام هو الفريق الوحيد الذي قلب تأخره ذهابًا بنتيجة 3-1 إلى فوز في الإياب في نسخة 2010.