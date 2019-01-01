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الانتقالات

إيمري: لن نشتري أي لاعب في يناير - إعارات فقط

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المدرب الإسباني تحدث أيضاً عن موقف أرسنال من التعاقد مع دينيس سواريز لاعب برشلونة

بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر

أكد أوناي إيمري المدير الفني لأرسنال، أن النادي الإنجليزي سيقوم بتعاقدات على سبيل الإعارة فقط بالميركاتو الشتوي الحالي.

المدرب الإسباني سبق وأن كشف في وقت سابق من شهر يناير، أن أرسنال يحتاج لمدافع وجناح بسوق الانتقالات.

العديد من التقارير أشارت لرغبة إيمري في ضم دينيس سواريز لاعب برشلونة، لكن النادي الكتالوني يريد بيعه بشكل دائم والحصول على قيمة انتقاله.

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وقال مدرب أرسنال في تصريحات صحفية:"لا يمكننا التعاقد مع أي لاعبين بشكل دائم في يناير، إعارات فقط".

وأما عن دينيس سواريز:"لا أعلم موقفه الحالي، لكن كل ما أعرفه أن النادي يعمل على بعض الاحتمالات".

رحيل آرون رامسي إلى يوفنتوس:"أحتاج منه الظهور بشكل جيد خلال فترة تواجده معنا".

التعاقد مع إيفر بانيجا لاعب وسط إشبيليه:"رائع جداً ولكني لا أستطيع أن أقول أكثر من ذلك".

وأضاف:"حالياً النادي يعمل من أجل تدعيم الفريق، ويقولون لي الأنباء في كل لحظة، لكن الآن لا يوجد أي جديد".

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وتأتي تصريحات إيمري قبل مباراة أرسنال القادمة ضد وست هام بالدوري الإنجليزي يوم السبت القادم.

ويحتاج المدفعجية لحصد الثلاث نقاط، لمواصلة مطاردتهم للأربعة الكبار، حيث يحتلون المركز الخامس بـ41 نقطة بفارق 3 نقاط عن تشيلسي الرابع.

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