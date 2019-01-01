إيمري: لن نشتري أي لاعب في يناير - إعارات فقط

المدرب الإسباني تحدث أيضاً عن موقف أرسنال من التعاقد مع دينيس سواريز لاعب برشلونة

أكد أوناي إيمري المدير الفني لأرسنال، أن النادي الإنجليزي سيقوم بتعاقدات على سبيل الإعارة فقط بالميركاتو الشتوي الحالي.

المدرب الإسباني سبق وأن كشف في وقت سابق من شهر يناير، أن أرسنال يحتاج لمدافع وجناح بسوق الانتقالات.

العديد من التقارير أشارت لرغبة إيمري في ضم دينيس سواريز لاعب برشلونة، لكن النادي الكتالوني يريد بيعه بشكل دائم والحصول على قيمة انتقاله.

برشلونة يحسم صفقة دي يونج والإعلان الرسمي قريبًا

وقال مدرب أرسنال في تصريحات صحفية:"لا يمكننا التعاقد مع أي لاعبين بشكل دائم في يناير، إعارات فقط".

وأما عن دينيس سواريز:"لا أعلم موقفه الحالي، لكن كل ما أعرفه أن النادي يعمل على بعض الاحتمالات".

رحيل آرون رامسي إلى يوفنتوس:"أحتاج منه الظهور بشكل جيد خلال فترة تواجده معنا".

⭕️ اَلان شيرر - مانشستر يونايتد



لك أن تتخيل أن السير أليكس فيرجسون طلب ضم هذا اللاعب ثلاث مرات خلال مسيرته التدريبية مع مانشستر يونايتد، فلقد كان شيرر مهاجمًا من طراز فريد يصعب تكراره بالتأكيد. pic.twitter.com/fwEsRDC4hI — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 10, 2019

التعاقد مع إيفر بانيجا لاعب وسط إشبيليه:"رائع جداً ولكني لا أستطيع أن أقول أكثر من ذلك".

وأضاف:"حالياً النادي يعمل من أجل تدعيم الفريق، ويقولون لي الأنباء في كل لحظة، لكن الآن لا يوجد أي جديد".

بيبي: ريال مدريد مقبرة المدافعين

وتأتي تصريحات إيمري قبل مباراة أرسنال القادمة ضد وست هام بالدوري الإنجليزي يوم السبت القادم.

ويحتاج المدفعجية لحصد الثلاث نقاط، لمواصلة مطاردتهم للأربعة الكبار، حيث يحتلون المركز الخامس بـ41 نقطة بفارق 3 نقاط عن تشيلسي الرابع.