إيمري: لن ألوم أوباميانج والدوري الإنجليزي يحتاج تكنولوجيا الفيديو

المدرب الإسباني سعيد بالأداء لكنه يرى النتيجة محبطة للمدفعجية

تحدث أوناي إيمري المدير الفني لأرسنال، عن تعادل فريقه أمام توتنهام في ديربي لندن أمام توتنهام اليوم السبت.

أرسنال فرط في انتصار ثمين على سبيرز، حيث اكتفى بالتعادل بهدف لكل فريق، بالجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإنجليزي.

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آرون رامسي سجل الهدف الأول، قبل أن يعادل هاري كين النتيجة لأصحاب الأرض، بينما أهدر بيير أوباميانج ركلة جزاء في الدقيقة 90 ليحرم المدفعجية من الفوز.

وقال إيمري بعد المباراة:"لعبنا بطريقة جيدة بأسلوبنا، مستوى تنافسي عالي جدا، النتيجة ليست جيدة، ولكن علينا البقاء أقوياء للتقدم".

وأضاف:"منذ شهر مضى قلت لكم أن تكنولوجيا الإعادة التليفزيونية ستجعل الأمور سهلة للحكام، ربما كانت النتيجة تغيرت اليوم لو كانت موجودة".

وتابع:"علينا الحفاظ على قوتنا كفريق، احتجنا لحارس رائع مثل لينو، والديربي الأخير لرامسي الذي أسعدني بمستواه".

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واستكمل:"نحن نتحدث عن كل مباراة بشكل منفرد ونريد الفوز، هدفنا واضح واليوم نشعر بالفخر بسبب مستوانا".

وأما عن طرد توريرا:"من الصعب جداً الحكم عليها،ولكن أتمنى إعادة تقييم هذه اللقطة مع كرة داني روز وتدخله على لينو".

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ركلة الجزاء الضائعة:"تحدثت مع لاكازيت وأوبامينج بعد المباراة، اوبا شارك في 35 دقيقة.. قدم مستوى جيد وحصل على ضربة جزاء، بعد ذلك يمكنك تسجيل أم لا".

يذكر أن النتيجة تجعل أرسنال في المركز الرابع بـ57 نقطة، بفارق 4 نقاط عن توتنهام صاحب المركز الثالث.