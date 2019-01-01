إيمري: لا نمتلك أي أعذار أمام رين ومانشستر يونايتد

المدرب الإسباني لا يرى أن الإرهاق سيكون مشكلة أمام المدفعجية

أكد أوناي إيمري مدرب أرسنال، أنه لا يوجد أي أعذار تمنع الفريق من تحقيق نتيجة إيجابية أمام رين بالدوري الأوروبي.

أرسنال يحل ضيفاً على الفريق الفرنسي غداً الخميس، في ذهاب دور الـ16 من اليوروباليج، بعد أيام قليلة من لعبه ضد توتنهام بديربي لندن.

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رغم كثرة المباريات في نطاق زمني قصير، إلا أن المدرب الإسباني يرى أن فريقه اعتاد على ذلك.

وقال إيمري:"ليس عذراً لنا، نحن اعتدنا على هذا الأمر كل أسبوع، حصلنا على راحة يوم الأحد وعدنا للعمل في الأيام التالية".

غياب لاكازيت للإيقاف:"عندما تحصل على بطاقة حمراء فيتم إيقاف مباراة أو 3 مباريات بأقصى تقدير، الآن حدث السيناريو الأسوأ لكننا نؤمن بحظوظنا بدونه".

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إهدار أوباميانج ركلة جزاء حاسمة ضد توتنهام:"تحليت بالإيجابية من قبل والآن أيضاً، لو سدد أي ركلة أخرى سأثق في قدرته على تسجيلها".

قيام الاتحاد الفرنسي بتأجيل مباراة نيس في الدوري استعداداً للمباراة عكس ما حدث معه في إنجلترا:"أحترم قرارهم حيث من وجهة نظرهم أن الأفضل لنا لعب المباراة".

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وتابع:"هل أفضل الحصول على راحة؟ نعم ربما هذا صحيح لكن لا توجد أي أعذار".

الموازنة بين مواجهة رين ومانشستر يونايتد الأحد القادم:"لدينا العدد الكافي للظهور بمستوى جيد غداً ويوم الأحد، أثق في قدرتنا على الفوز بالمباراتين".

يذكر أن أرسنال يلعب مباراة الغد على ملعب رين، قبل أن يستضيف الفريق الفرنسي بنفس اليوم من الأسبوع القادم.