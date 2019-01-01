إيمري: كان من الصعب مجاراة رين بعد طرد سوكراتيس

أوناي إيمري يبرر خسارة آرسنال أمام رين الفرنسي بطرد سوكراتيس

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

تحدث المدرب الإسباني أوناي إيمري المدير الفني لنادي آرسنال عن أسباب الهزيمة أمام رين، حيث أكد أن أبرزها كان طرد سوكراتيس.

وكان آرسنال قد تعرض لخسارة مفاجئة أمام مضيفه رين الفرنسي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في ذهاب دور الستة عشر من بطولة الدوري الأوروبي.

وشهدت المباراة تقدم آرسنال بالهدف الأول عبر أليكس أيوبي، قبل أن ينهار ويسقط بثلاثية بعدها بعشرة لاعبين فقط بعد طرد مدافعه الدولي اليوناني سوكراتيس.

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وحول ذلك، تحدث المدرب أوناي إيمري حول حالة الطرد، مؤكدًا أنها أثرت كثيرًا على سير المباراة، حيث يصعب مواجهة فريق منظم بعشرة لاعبين فقط.

وأضاف: "كنا جيدين حتى طرد سوكراتيس، بعدها انقلبت الأمور بشكل واضح، في مثل هذه المباريات تحتاج لأن تلعب مكتمل الصفوف، والطرد جاء في توقيت مؤثر"

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يذكر أن آرسنال يحتاج للفوز بهذه البطولة من أجل ضمان مقعد في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، نظرًا لصعوبة المنافسة على المركز الرابع في البريميرليج.