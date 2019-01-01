إيمري: سعيد بمستوى أوزيل وكوسيلني جاهز لمواجهة توتنهام

فوز كبير للمدفعجية على بورنموث وإشادة خاصة للألماني مسعود أوزيل

شدد أوناي إيمري مدرب أرسنال، على شعوره بالفخر بعد فوز فريقه على بورنموث، بالجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإنجليزي.

أرسنال نجح في إسقاط ضيفه بنتيجة 5/1، في مباراة شهدت تألق صانع الألعاب الألماني مسعود أوزيل وباقي زملائه.

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الهدف الأول للمدفعجية جاء عن طريق أوزيل، بينما أضاف كل من هينريك مخيتاريان، ولوران كوسيلني وبيير أوباميانج وأليكساندر الرباعية الأخرى، وأحرز ليس موسييه هدف بورنموث الوحيد.

إيمري قال بعد المباراة:"دخلنا بنفس الطريقة التي لعبنا بها المباريات السابقة، ولكن اليوم لعبنا بنضج أكبر وضغطنا بشكل مستمر من أجل الفوز".

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(📽️: @omomani) pic.twitter.com/zFWVuqO7qM — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 27, 2019

وأضاف:"حصلنا على الدعم الكافي من الجماهير، شيء جيد وإيجابي خلال آخر 3 مواجهات، الآن نستمتع بنسق جيد ولدينا مجموعة جاهزة للديربي أمام توتنهام السبت القادم بعد إراحة بعض اللاعبين".

وأما عن مستوى أوزيل:"أعتقد أنه يشعر بسعادة كبيرة معنا، جودته ساعدتنا كثيراً على الفوز".

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إصابة كوسيلني:"شعر ببعض الآلام الخفيفة ولكنه سيكون على ما يرام".

يذكر أن الفوز حافظ لأرسنال على مكانه ضمن الأربعة الكبار، وفي رصيده 56 نقطة بفارق 4 نقاط عن توتنهام الثالث.