إيمري: سعيد بما يقدمه أوزيل وأحب الواقعية

أوناي إيمري المدير الفني لفريق أرسنال يشيد بمسعود أوزيل وبما يقدمه للفريق في الفترة الأخيرة ويؤكد صعوبة مواجهة إيفرتون في البريميرليج.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد أوناي إيمري المدير الفني لفريق أرسنال على صعوبة مواجهة فريقه المقبلة أمام نظيره إيفرتون بالبريميرليج وعلى قدراته الخصم الكبيرة.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها إيمري وأكد خلالها أن الفريق يقدم مستويات طيبة في الفترة الأخيرة وسيحاول استغلال ذلك أمام إيفرتون.

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وقال إيمري: "نحن نفكر في كل مباراة على حسب ظروفها وطريقة التعامل معها، لدينا العديد من المباريات الصعبة على أرضنا وخارجها، والعديد من التحديات الكبيرة".

وأضاف عن أوزيل: "هو يعمل بشكل رائع ويساعد الفريق، أنا سعيد بما يقدمه لنا، وأعتقد أنه يمنح الفريق الكثير من الأجواء الإيجابية بكل ما يملكه من إمكانيات".

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وأكمل: "نحن فريق واقعي ونعلم أننا نمضي بأوقاتًا جيدة لكن إيفرتون فريق صعب والحصول على الثلاث نقاط منهم سيكون أمر في غاية الأهمية بالنسبة لنا لنعود للمركز الثالث".

جدير بالذكر أن أرسنال يحتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي في الوقت الحالي برصيد 63 نقطة خلف توتنهام الذي له مباراة أكثر منهم.