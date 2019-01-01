إيمري سعيد بأداء أوزيل ورامسي ويشيد بالأداء أمام نيوكاسل

أرسنال فاز وانفرد بالمركز الرابع

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

أشاد المدير الفني الإسباني، أوناي إيمري، بأداء لاعبي أرسنال، وتحقيق الفوز الذي مكّن الفريق من الانفراد بالمركز الثالث.

وتفوق الجنرز على نيوكاسل، بهدفين دون رد، بفضل ثنائية آرون رامسي وألكسندر لاكازيت.

وعلق الإسباني على أداء فريقه: "لقد لعبنا بشكل جيد فرديًا، لاعبينا أعطونا الجودة وعملوا معًا كفريق، الجماهير مهمة للغاية في ملعبنا، ونحن سويًا أقوى".

وواصل: "لقد تطورنا شيئًا فشيئًا والهدف الأول ساعدنا كثيرًا، أوزيل يمتلك الجودة، عندما يقدم أفضل أداء له مع الفريق، يعطينا الجودة، يلعب كما نريد والفريق فنياً".

وعن رامسي: "اعتقد أنه سعيد، أنه يساعدنا ويلعب بشكل جيد ويسجل، كل طاقة من اللاعبين مهمة لنا ونحن نفعل ذلك، نحن في اللحظة الأهم من الموسم، لدينا تطور في جدول الترتيب، لكن نعرف صعوبة الأمر، توتنهام وتشيلسي ويونايتد، يسعون للفوز بعديد اللقاءات".

صنع مسعود أوزيل 36 فرصة لرفاقه في آرسنال هذا الموسم (أكثر من أي لاعب آخر في البريميرليج) 🔝



بالرغم من أنه لعب 1352 دقيقة فقط من أصل 2790 دقيقة متاحة 😳 pic.twitter.com/9gSiGZcVa5 — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 1, 2019

وأردف: "لقد لعبنا باستمرارية حتى الدقيقة 90، ولم نستقبل أي فرصة، لقد صنعنا وسيطرنا على المباراة، نحن سعداء، كل مباراة صعبة، وحصدنا الثلاث نقاط".

وتابع: "أنه تحدي جميل أن تفوز في مباراة متتالية، أنه تاريخ جديد، نحن نصنعه، نحن نصنع أجواء كبيرة هنا، نحن في المركز الثالث ولدينا مواجهة قوية مع إيفرتون".

ثنائي آرسنال (لاكازيت وأوباميانج) هذا الموسم في جميع البطولات 👇



سجل 37 هدفًا ⚽️

صنع 15 هدفًا 🅰️ pic.twitter.com/KfUxWVJnHQ — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 1, 2019

ويعد طريق أرسنال الأسهل في صراع مقاعد دوري الأبطال والتي يتصارع فيها مع تشيلسي وتوتنهام ومانشستر يونايتد.