رودجرز: لن أترك مشروعي المثير في ليستر من أجل أرسنال

المدرب الأيرلندي يتمسك بتجربته الحالية مع الثعالب

رفض بريندان رودجرز المدير الفني لليستر سيتي، فكرة الرحيل عن صفوف الفريق والانضمام لأرسنال هذا الموسم.

أرسنال أعلن اليوم الجمعة، عن رحيل مدربه أوناي إيمري، ليبدأ رحلة البحث عن خليفة له خلال الأيام القليلة القادمة.

رودرجرز ظهر كأحد أهم المرشحين لخلافة الإسباني، نظراً للنتائج المميزة التي يحققها مع ليستر في الفترة الأخيرة.

وجاء رد الأيرلندي على هذه الأنباء قائلا:"هناك دائماً حالة من الإحباط في حالة خسارة أي مدرب لوظيفته، بالطبع أشعر بالأسف تجاه إيمري".

وأضاف:"الأخبار حول انتقالي لأرسنال طبيعية وتحدث بشكل مستمر ولكنها لا تهمني في الوقت الحالي".

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وتابع:"لا أفكر في الرحيل عن ليستر، مازلنا في بداية هذا المشروع المثير، وعلاقتي جيدة جداً بكل من في النادي سواء الجماهير أو جميع العاملين".

واستكمل:"أرسنال نادي عظيم جداً وصاحب شعبية كبيرة في انجلترا، أتوقع مقدرتهم على جلب البديل المناسب لأوناي".

يذكر أن ليستر سيتي يحتل المركز الثاني بجدول البريميرليج بـ29 نقطة، بينما يأتي أرسنال ثامناً بـ18 نقطة.