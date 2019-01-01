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إيمري: رامزي يريد تقديم شيئًا مميزًا للجماهير قبل أن يرحل

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Clive Mason/Getty Images
أوناي إيمري المدير الفني لفريق أرسنال يشيد بمستوى آرون رامزي في الأشهر الأخيرة له مع المدفعجية قبل الانتقال ليوفنتوس.

علي رفعت    فيسبوك      تويتر

أشاد أوناي إيمري المدير الفني لفريق أرسنال بمستوى لاعبه الويلزي آرون رامزي وبما يقدمه للفريق في الفترة الأخيرة من الموسم.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها إيمري وأكد خلالها أن رامزي يسعى لتقديم شيئًا مميزًا للجماهير قبل أن يرحل عن صفوف المدفعجية وينضم ليوفنتوس.

وقال إيمري: "الأمور ليست سهلة عليه بعد التوقيع ليوفنتوس، لكنه يبقي على تركيزه الكامل معنا هنا في أرسنال بالوقت الحالي، ويظهر بشكل مميز في التدريبات".

وأضاف: "أستمر دومًا في التحدث له عن ضرورة أن يقدم شيئًا مميزًا في المباريات الأخيرة له هنا مع أرسنال، لدينا بطولتين غاية في الأهمية بالنسبة لنا".

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وأكمل: "هو من جانبه يريد أن يمنح الجماهير شيئًا جيدًا قبل أن يرحل من أجل النادي، وأنا أريده أن يقدم أفضل ما لديه من أجله هو شخصيًا".

جدير بالذكر أن نادي يوفنتوس كان قد أعلن عن نجاحه في التوقيع مع آرون رامزي بداية من الموسم المقبل، حيث ينتهي تعاقده مع أرسنال نهاية الموسم الجاري.

 

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