إيمري: ديربي لندن فرصة لا تُعوض وأطلب من أوزيل الاستمرارية

تصريحات المدرب الإسباني قبل ديربي شمال لندن بين أرسنال وتوتنهام

شدد أوناي إيمري المدير الفني لأرسنال، على أهمية فوز فريقه ضد توتنهام، في المواجهة التي ستجمعهما غداً السبت بالدوري الإنجليزي.

أرسنال يحل ضيفاً ثقيلاً على سبيرز في الجولة التاسعة عشر من البريميرليج، والتي تمثل أهمية كبيرة لكلا الفريقين.

وقال إيمري عن المباراة:"فرصة كبيرة جداً لنا، منذ أسبوعين كانوا أمامنا بـ10 نقاط الآن 4 فقط".

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وأضاف:"مواجهة هامة لنا ولهم وفرصتنا للعب بشكل ثقة واستغلال حالتنا الجيدة، مثل هذه المباريات يجب عليه السعي للثلاث نقاط فقط".

وأما عن ترشيحه لجائزة مدرب الشهر:"لا أفكر في ذلك، كل تركيزي غداً للحفاظ على استمرارية الفوز والأداء في الديربي".

آخر أخبار الفريق والإصابات:"جميع اللاعبين في حالة جيدة".

تألق أوزيل وابتكاره طريقة جديدة لإنهاء الفرص:"كل لاعب لديه مهارته الخاصة، أوزيل يتمتع بثقة كبيرة في التسديد بهذه الطريقة وهذا أمر رائع".

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إمكانية البدء بالدولي الألماني أمام توتنهام:"نحن نلعب بعض المباريات بخطط مختلفة سواء داخل أو خارج الملعب، الشيء الأهم هو جاهزية الجميع".

وتابع:"أوزيل عانى من بعض الإصابات والإعياء في الفترة الأخيرة، تحدثت معه وأخبرته بأهمية الحفاظ على مستواه".

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إقالة رانييري:"ليست أنباء جيدة بكل تأكيد فهو مدرب كبير وفاز بالدوري الإنجليزي منذ 3 سنوات".

مواجهة بوتشيتينو مرة أخرى:"هو مدرب صغير ويقوم بعمل جيد في كل الفرق التي يعمل بها، أحمل الكثير من الاحترام تجاهه لأنه شخص رائع ومحترف على أعلى مستوى".

أرسنال يخوض المباراة وهو في المركز الرابع بـ56 نقطة، مقابل 60 لتوتنهام الثالث، و55 لمانشستر يونايتد صاحب المركز الخامس.