إيمري: دافعنا جيداً ولم نمنحهم الفرصة

مدرب الجانرز سعيد ببلوغ نصف نهائي الدوري الأوروبي..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أبدى أوناي إيمري مدرب آرسنال الإنجليزي سعادته ببلوغ نصف نهائي الدوري الأوروبي على حساب نابولي.

وقال إيمري عقب المباراة لبي تي سبورت:"أنا فخور باللاعبين، لقد بدأنا بشكل جيد للغاية".

وأضاف:"الشوط الأول كان جيداً لأننا بعد التسجيل واصلنا عدم منحهم الفرص، لقد دافعنا جيداً في الشوط الثاني".

وتابع:"يمكننا أن نكون سعداء بالفوز على نابولي في مباراتين".

أما غن إصابة آرون رامسي خلال المباراة قال:"لا أعلم، إنها إصابة عضلية، من الطبيعي أن يغيب لبعض الأسابيع القليلة، ولكن لدينا لاعبين آخرين ويمكننا مداورتهم".

يذكر أن آرسنال فاز ذهاباً بهدفين دون رد ليحسم تأهله فائزاً بهدف نظيف.