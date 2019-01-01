إيمري: دافعنا جيداً ولم نمنحهم الفرصة
التعليقات()
Getty Images
أبدى أوناي إيمري مدرب آرسنال الإنجليزي سعادته ببلوغ نصف نهائي الدوري الأوروبي على حساب نابولي.
وقال إيمري عقب المباراة لبي تي سبورت:"أنا فخور باللاعبين، لقد بدأنا بشكل جيد للغاية".
وأضاف:"الشوط الأول كان جيداً لأننا بعد التسجيل واصلنا عدم منحهم الفرص، لقد دافعنا جيداً في الشوط الثاني".
وتابع:"يمكننا أن نكون سعداء بالفوز على نابولي في مباراتين".
أما غن إصابة آرون رامسي خلال المباراة قال:"لا أعلم، إنها إصابة عضلية، من الطبيعي أن يغيب لبعض الأسابيع القليلة، ولكن لدينا لاعبين آخرين ويمكننا مداورتهم".
يذكر أن آرسنال فاز ذهاباً بهدفين دون رد ليحسم تأهله فائزاً بهدف نظيف.