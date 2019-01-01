إيمري: خطوة واحدة تبقت أمامنا

المدرب الإسباني على وشك خوض النهائي الرابع له في الدوري الأوروبي..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أبدى أوناي إيمري مدرب آرسنال سعادته بفوز الفريق على فالنسيا وتأهله لنهائي الدوري الأوروبي.

وقال إيمري في المؤتمر الصحفي عقب المباراة:"كانت لدينا الثقة، لقد خسرنا فرصة المراكز الأربعة الأولى في البريميرليج ولذلك تحلينا بالثقة".

وأضاف:"لم يكن لدينا سوى الدوري الأوروبي، والأمر لم ينتهِ بعد، لا تزال أمامنا خطوة واحدة وهي النهائي، نحن سعداء ولكننا نعلم أن الفوز سيكون صعباً".

وعن الثنائي الهجومي أوباميانج ولاكازيت قال:"أنا فخور بهم، لقد قدموا التزاماً كبيراً اليوم وعلى الصعيد الدفاعي أيضاً، عملوا على مساعدتنا وكان هذا مذهلاً".

يذكر أن آرسنال فاز على فالنسيا 3-1 ذهاباً و4-2 إياباً، ليواجه تشيلسي في نهائي المسابقة.