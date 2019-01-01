إيمري يلمح لرحيل جاكا وينتقد جماهير أرسنال

السويسرى غائب منذ أزمته مع الجمهور

عاد مدرب أرسنال أوناي إيمري للحديث عن أزمته لاعبه وقائده السابق جرانيت جاكا مع جماهير النادي، وألمح لرحيله في يناير المقبل.

جاكا لم يلعب مع الفريق منذ مباراة كريستال بالاس واشتباكه مع الجمهور، وأعلن أرسنال سحب شارة القيادة منه وإعطائها لبيير إيمريك أوباميانج.

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وقال إيمري في تصريحات للإعلام قبل لقاء ليستر المقبل: "لا أعرف إذا كان سيعود للعب مع أرسنال، لا أعرف إذا كان نفسياً جاهزاً للعب والدفاع عن ألوان الفريق".

وأضاف: "غيابه بقرار مني، نحتاج جودته، ولكن الآن من المهم مساندته، النادي يعرف موقفي وموقفه، الآن نكمل بدونه، ربما يعود للعب، وربما لا".

وأكمل الإسباني: "الآن لا نفكر في بيعه لأننا في نوفمبر ويجب أن نلعب عديد اللقاءات في الشهرين المقبلين، في بعض الأحيان الجمهور لا يساعد، يجب أن يتحلى بالصبر، نريد بلوغ الأفضل".

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ويحل أرسنال ضيفاً هذا الأسبوع على ليستر سيتي لحساب الجولة الثانية عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.