إيمري تشان يدافع عن احتفال رونالدو المثير للجدل

لاعب وسط يوفنتوس إيمري تشان يدافع عن رونالدو واحتفاله أمام أتلتيكو مدريد

فيسبوك تويتر محمد عماد

دافع لاعب وسط يوفنتوس إيمري تشان عن احتفال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أمام أتلتيكو مدريد، وذلك في لقاء إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

وكان رونالدو قد قاد البيانكونيري لعبور ملحمي لربع النهائي على حساب الروخيبلانكوس بإحرازه لهاتريك وتعويض خسارة فريقه في مباراة الذهاب بهدفين دون رد في ملعب واندا ميترو بوليتانو.

أخبار سيئة لمانشستر يونايتد من معسكر بلجيكا

واحتفل اللاعب صاحب الـ 34 عامًا بنفس طريقة احتفال سيميوني المدير الفني لأتلتيكو مدريد في مباراة الذهاب والتي أثارت جدلًا كبيرًا.

وعن هذا الأمر تحدث اللاعب الألماني إيمري تشان لصحيفة بيلد الألمانية وقال: "بعد ما قدمه رونالدو في مباراة الإياب، وما فعله سيميوني في الذهاب، أعتقد أن لرونالدو الحق في الاحتفال كما يشاء".

كما أضاف لاعب ليفربول السابق: "كل من تواجد في الملعب يعلم أن هذا الاحتفال كان موجهًا لشخص معين، لقد كنت سعيدًا لإحرازه للهاتريك والرد على ما حدث في مباراة الذهاب، هو أول من يلقي بالتحية على الجميع في الفريق ويتوجه بالشكر لكل شخص ويتعامل مع الزملاء بتواضع وقد يتفاجأ البعض من تعامله مع الجميع بفطرته الطبيعية".

يذكر أن رونالدو يخوض موسمه الأول في صفوف فريق السيدة العجوز.