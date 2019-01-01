إيمري يكشف عن موقف بيليرين من مواجهة مانشستر يونايتد

أوناي إيمري المدير الفني لفريق أرسنال يكشف عن موقف لاعبه هيكتور بيليرين من المشاركة أمام مانشستر يونايتد.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد أوناي إيمري المدير الفني لفريق أرسنال عن صعوبة ظهور لاعبه الإسباني هيكتور بيليرين في مواجهة مانشستر يونايتد المقبلة.

جاء هذا بحسب ما ذكر المدرب السابق لباريس سان جيرمان بعد مواجهة المدفعجية ونوتنجهام فورست في كأس الرابطة.

وقال إيمري: "بيليرين أراد أن يلعب طوال الـ ٩٠ دقيقة وأكد لي استعداده الكامل ورغبته في المشاركة حتى نهاية المواجهة".

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وأضاف: “لا أعتقد أنه سيكون لديه فرصة في المشاركة خلال المباراة المقبلة أمام مانشستر يونايتد، ربما علينا أن نستمع لما يقوله الأطباء".

وأكمل: "الدقائق الأولى له كانت رائعة والأهم من ذلك كان طريقة تعامله مع المباراة لقد ساعدنا كثيرًا وقدم كل ما يستطيع تقديمه".

جدير بالذكر أن أرسنال كان قد حقق الفوز بخمسة أهداف نظيفة على نظيره نوتنجهام فورست مساء الأمس في كأس الرابطة.