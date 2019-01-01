الدوري الإنجليزي الممتاز

إيمري: بعيدًا عن النتيجة كنا جيدين في أوقات

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أهم تصريحات أوناي إيمري بعد خسارة آرسنال أمام ليفربول

    يوسف حمدي      تابعوه على تويتر

قال المدرب الإسباني أوناي إيمري المدير الفني لنادي آرسنال إن فرقه كان جيدًا في كثير من أوقات المباراة بغض النظر عن النتيجة النهائية.

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وخسر آرسنال بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد مواجهته أمام ليفربول على ملعب أنفيلد في قمة مواجهات الجولة الثالثة للدوري الإنجليزي الممتاز.

وعقب اللقاء، أبدى إيمري حزنه من الخسارة مؤكدًا أنه كان يتمنى نتيجة أفضل من تلك خاصة مع التحضير الذي قام به للمباراة.

وأضاف: "لقد كنا مميزين في شوط المباراة الأول ونجحنا في تحقيق التوازن ما بين المحاولات الهجومية والتوازن الدفاعي وغلق مناطقنا"

وتابع: "نشعر بالحزن لأننا خسرنا بثلاثة أهداف مقابل هدف، ولكن علينا البحث عن الإيجابيات والعمل عليها حتى نتفادى تكرار هذه الهزائم مستقبلًا"

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يذكر أن آرسنال تكبد خسارته الأولى في البريميرليج هذا الموسم، وذلك بعد انتصارين في أول جولتين أمام نيوكاسل وبيرنلي على التوالي.  

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