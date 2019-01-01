إيمري: الذكاء هو السلاح الأهم للتواجد ضمن الأربعة الكبار

المدرب الإسباني يُفضل السرية قبل مواجهة أرسنال وولفرهامبتون

رفض أوناي إيمري المدير الفني لأرسنال، الحديث عن وجود مذبحة ببيع لاعبي فريقه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

بعض التقارير الصحفية أكدت رغبة المدرب الإسباني في التخلي عن بعض اللاعبين بفريقه، أبرزهم شكودران موستافي، محمد النني وكارل جينكنسون.

إيمري تحدث قبل مواجهة ولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي غداً الأربعاء، وأكد تركيزه فقط على المباريات المتبقية لفريقه هذا الموسم.

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وقال إيمري:"تركيزي فقط هو الظهور بأفضل مستوى ممكن الفترة القادم، المستقبل بالنسبة لي لا يهم الآن، كل ما يهمني هو الحاضر فقط".

أما عن لعبه 3 مباريات خارج أرضه:"نحن نتحدث هنا عن الاستمرارية والحفاظ على المستوى التنافسي تحت أي ظروف".

دوافع ولفرهامبتون:"سيقاتلون من أجل الفوز، هذا ما تعلمته هنا الجميع يلعب بدافع قوي جداً، سيطمحون لإنهاء الموسم في أفضل مركز ممكن".

إنهاء الموسم ضمن الأربعة الأوائل:"الأمر في البداية يتوقف على نتائج فريقنا، أيضاً عن ما ستسفر عنه مباريات الفرق الأخرى، يجب أن نتمتع بالذكاء الكافي لاستغلال الفرص المتاحة لنا، مثلاً يوم السبت الفوز كان مهماً للغاية".

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الأداء الدفاعي السيء:"ظهرنا بشكل جيد دفاعياً الفترة الأخيرة ولم نستقبل العديد من الأهداف، الأمر كان مختلفاً الأحد الماضي، عانينا في الركلات الحرة، تلقينا هدفاً من خطأ تكتيكي واضح، زاها لا يجب أن يترك وحده بهذه الطريقة".

وتابع:"اللعب بـ3 مدافعين يمنحنا الكثير من الثبات في الخط الخلفي، لكن بعد الهدف الثاني أمام كريستال بالاس الأمور تعقدت كثيراً".

تقييمه لموسم أرسنال:"لا يمكنني الوقوف على أي تقييم حتى الآن، بالنسبة لي لا أستخدم الحكم الشخصي للحكم على الأمور من الخارج".

عودة جاكا وباقي الإصابات:"أريد إبقاء جميع المعلومات الخاصة بالفريق للغد، لا أريد الحديث عنها، ولا أرغب في الكشف عن الكثير من التفاصيل، ولكن بكل تأكيد آرون رامسي ودينيس سواريز لن يظهرا في المباراة".

جدير بالذكر أن أرسنال يلعب أمام ولفرهامبتون وهو في المركز الخامس بجدول البريميرليج، ويفصله نقطة وحيدة عن كل من تشيلسي وتوتنهام صاحبي المركزين الرابع والخامس.