مدرب إنجلترا للرجبي يحلم بتدريب أرسنال

يرى أنه يستطيع حل مشاكل المدفعجية

كشف إيدي جونز مدرب منتخب إنجلترا للرجبي، عن رغبته في تغيير نشاطه والعمل بنادي أرسنال الإجليزي.

مستقبل الإسباني أوناي إيمري مع أرسنال ليس في مأمن بالفترة الحالية، وهناك بعض المرشحين لضمه، ولكن بكل تأكيد ممن يعملون بكرة القدم.

ومع ذلك يؤمن جونز بقدرته على قيادة المدفعجية للتحسن وتحقيق البطولات بحالة خلافته لإيمري.

وقال في تصريحات صحفية:"أريد تدريب أرسنال، سيكون أمراً ممتعاً بجداً بالنسبة لي وتجربة مثيرة ومختلفة".

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وأضاف:"لديهم العديد من المشاكل يمكنني حلها، عشت بشمال لندن لفترة طويلة وتواجدت بين جماهير أرسنال وتوتنهام".

يذكر أن الاسترالي يحظى بمسيرة جيدة في لعبة الرجبي، حيث سبق وأن قاد المنتخب الإنجليزي لنهائي كأس العالم في اليابان.