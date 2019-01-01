إيمري: التأهل لدوري الأبطال مازال في أيدينا رغم الخسارة

مدرب آرسنال يتمسك بأمل تحقيق أحد المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا رغم الخسارة أمام كريستال بالاس

فيسبوك تويتر محمد عماد

أكد أوناي إيمري المدير الفني لفريق آرسنال على إيمانه بحظوظ فريقه لاحتلال أحد المراكز الأربعة الأولى في جدول ترتيب فرق البريميرليج والتأهل لدوري أبطال أوروبا، وذلك رغم الهزيمة التي لُحقت به من قبل كريستال بالاس بثلاثية مقابل هدفين في المباراة التي استضافها ملعب الإمارات في إطار مباريات الجولة الخامسة والثلاثين من البريميرليج.

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وقال مدرب آرسنال في تصريحاته عقب المباراة لشبكة سكاي سبورتس: "نتيجة سيئة لنا على أرضنا، لعبنا مباراة أمام فريق يمتلك أكثر من لاعب رائع، الهدف الأول زاد من ثقتهم، وهدفهم الثاني سحب من لاعبي فريقي الثقة في أنفسهم، لم نتحكم في مجريات الشوط الأول من المباراة رغم تفوقنا في الاستحواذ، لقد دافعوا بشكل جيد وتفوقوا في الكرات الثابتة".

كما أضاف مدرب باريس سان جيرمان حديثه وقال: "كنا نقدم مستوى ثابت منذ فترة ولكن من الصعب أن نحافظ على نفس المستوى دائمًا، أمامنا مباراة هامة أمام وولفرهامبتون يوم الأربعاء والفوز بها سيجعلنا نقترب من هدفنا، رغم الخسارة اليوم فأن الأمل لا يزال في أيدينا".

يذكر أن آرسنال يحتل حاليًا المركز الرابع في جدول ترتيب فرق البريميرليج، بفارق الأهداف عن أقرب ملاحقيه تشيلسي.