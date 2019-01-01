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الدوري الأوروبي

إيمري: الأمور ستكون مختلفة في لقاء الإياب

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Getty Images
أرسنال وضع قدمًا لكن الخوف من دفاعه في الإياب
إسلام أحمد    فيسبوك      تويتر

أثنى المدير الفني الإسباني، أوناي إيمري، بفوز أرسنال الإنجليزي على نابولي الإيطالي في ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي.

ونجح أرسنال في تحقيق فوزًا مهمًا قبل لقاء الإياب في سان باولو بإيطاليا، بهدفين نظيفين من توقيع رامسي وتوريرا.

وقال إيمري عقب نهاية اللقاء: "أنها 90 دقيقة أولى، لقد طبقنا خطة كبيرة، يستطيعون السيطرة على الكرة بالاستحواذ، وكانت لديهم فرصة محققة في الشوط الأول، وأثنان في الشوط الثاني".

وواصل: "كنا نستحق هدف ثالث، الأمور ستكون مختلفة في لقاء الإياب، نريد أن نكون مُركزين، والمزيد من الثقة".

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ويعرف إيمري أن أرسنال يعاني على مستوى استقبال الأهداف خارج قواعده.

حيث حقق أرسنال الفوز خارج قواعده فقط في 9 من أصل 21 مباراة.

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