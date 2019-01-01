إيمري: الأمور ستكون مختلفة في لقاء الإياب

أرسنال وضع قدمًا لكن الخوف من دفاعه في الإياب

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

أثنى المدير الفني الإسباني، أوناي إيمري، بفوز أرسنال الإنجليزي على نابولي الإيطالي في ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي.

ونجح أرسنال في تحقيق فوزًا مهمًا قبل لقاء الإياب في سان باولو بإيطاليا، بهدفين نظيفين من توقيع رامسي وتوريرا.

وقال إيمري عقب نهاية اللقاء: "أنها 90 دقيقة أولى، لقد طبقنا خطة كبيرة، يستطيعون السيطرة على الكرة بالاستحواذ، وكانت لديهم فرصة محققة في الشوط الأول، وأثنان في الشوط الثاني".

وواصل: "كنا نستحق هدف ثالث، الأمور ستكون مختلفة في لقاء الإياب، نريد أن نكون مُركزين، والمزيد من الثقة".

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ويعرف إيمري أن أرسنال يعاني على مستوى استقبال الأهداف خارج قواعده.

قد يندمون يا أرون لأنهم تركوك ترحل 💁‍♂️



📊 منذ الموسم الماضي

رامسي ساهم بشكل مباشر في 8⃣ أهداف بالدوري الأوروبي 🎯



⚽️ سجّل 6⃣

🅰️ صنع 2⃣#أوروبا_مع_جول pic.twitter.com/W5G0Vmu560 — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 11, 2019

حيث حقق أرسنال الفوز خارج قواعده فقط في 9 من أصل 21 مباراة.