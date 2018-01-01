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إيمري: إقالة مورينيو.. ليست أخبار سعيدة!

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Getty Images
إيمري لا يحب الشماتة!

إسلام أحمد    فيسبوك      تويتر

أكد المدير الفني الإسباني، أوناي إيمري، عن تفاجأه بعد علمه برحيل المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو عن تدريب مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وتمت إقالة البرتغالي من تدريب الفريق، صباح اليوم، عقب الخسارة الأحد الماضي من ليفربول في ديربي شمال إنجلترا.

وعلق إيمري الذي سقط مطلع الأسبوع الماضي لأول مرة منذ 21 مباراة أمام ساوثهامبتون في فخ الخسارة على رحيل منافسه في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة توتنهام في ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.

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وقال إيمري: "الشيء الذي قد أقوله، أنها مفاجأة لي وليست أخبار سعيدة، عندما ينتهي عمل مدرب هذا ليس جيدًا للمدربين".

وقيم مدرب إشبيلية وباريس سان جيرمان السابق ما حدث للبرتغالي مع الشياطين الحمر: "تركيزي على طريقي وعملي، ولدينا العديد من العمل لتحسين الظروف والمواقف في كل مباراة للاعبي فريقنا، تركيزي اليوم على مباراة ديربي شمال لندن، وكذلك اللاعبين هذا هو فقط".

وعن بعض التقارير التي أشارت لمعاناة البرتغالي في التعامل مع لاعبي مانشستر يونايتد أضاف الإسباني: "في كل مباراة يحدث هذا الشيء، من أجل إيجاد مستوى جيد على المستويين الفردي والجماعي، واعتقد أنه هذا هنا".

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وكان أرسنال قد حقق الفوز على توتنهام الأسبوع قبل الماضي بأربعة أهداف مقابل هدفين في الدوري الإنجليزي، حيث يأمل في تحقيق انتصار ثاني على التوالي على حساب منافسه التقليدي.

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