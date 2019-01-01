إيمري: أوزيل ورامسي سبب نجاح آرسنال الحالي

مدرب آرسنال أوناي إيمري يثني على مسعود أوزيل وأرون رامسي

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

قال المدرب الإسباني أوناي إيمري إن الثنائي مسعود أوزيل وأرون رامسي هما سبب نجاحات آرسنال وانتصاراته في الوقت الحالي بشكل رئيسي.

ويستضيف آرسنال غريمه نيوكاسل يونايتد مساء اليوم الإثنين، وذلك في ختام الجولة الثانية والثلاثين من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبخصوص ذلك، أكد أوناي إيمري أن مسعود أوزيل وأرون رامسي يقدمان أداء جيدًا، وأنهما ضمن أولوياته في الفترة الحالية بعيدًا عن كل ما حدث أو سيحدث في الصيف.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١ أبريل ٢٠١٩

وقال إيمري: "أعتقد أن أوزيل ورامسي سببًا رئيسيًا في ما حققناه من نتائج إيجابية خاصة في الفترة الأخيرة، لذا فأنا أعول عليهم كثيرًا فيما هو آت.

وأضاف: "لا يهم أين سيكونا في الصيف المقبل، هذه الأمور يتم الحديث فيها مع الإدارة وليس في هذا الوقت من الموسم، المهم الآن أنهما معنا فيما تبقى من الموسم"

هاتريك بيتيس.. هل استحق ميسي كل هذا "التطبيل"

يذكر أن أرون رامسي سينتقل إلى صفوف يوفنتوس بداية من الموسم المقبل، فيما يعتبر رحيل مسعود أوزيل عن الفريق أيضًا أمرًا محتملًا.