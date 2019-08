إيمري: أريد الفوز والتسجيل والشباك النظيفة.. تم تحقيق ذلك

أبدى أوناي إيمري مدرب آرسنال سعادته بالفوز على نيوكاسل يونايتد في أولى جولات البريميرليج بهدف نظيف.

وقال إيمري عقب المباراة:"ثلاث نقاط جيدة للغاية، أعتقد أننا تحكمنا في المباراة خلال الدقائق التسعين ولكن يمكننا التحسن أكتر".

وأضاف:"أريد الفوز والتسجيل وأريد الشباك نظيفة. اليوم فزنا وفعلنا كل تلك الأمور".

وأوضح:"الفوز مهم لأجل الثقة، لقد أشركنا بعض الشباب وهذا منحهم الفرصة للتطور".

